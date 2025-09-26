Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall mit Linienbus - Fahrgast verletzt

Herford (ots)

(hd) Am Donnerstag (25.09.2025) ereignete sich um 15:00 Uhr in Herford an der Einmündung Werrestraße / Wehmülenstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Mensch verletzt wurde. Ein Linienbus befuhr zu diesem Zeitpunkt die Werrestraße in Fahrrichtung Löhne. Eine 39-jährige Bielefelderin bog mit ihrem Skoda Fabia aus der verkehrsrechtlich untergeordneten Wehmühlenstraße auf die Werrestraße ab. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt des herannahenden Busses. Der Busfahrer musste eine Vollbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu verhindern. Durch das starke Abbremsen stürzte ein in dem Bus befindlicher Fahrgast und zog sich mehrere Verletzungen zu. Die verletzte 86-jährige Herforderin musste durch den Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt werden.

