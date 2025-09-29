Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Kellerraum - Unbekannte entwenden Champagner

Herford (ots)

(jd) Am Samstag (27.09.) bemerkte ein Herforder am Abend einen Einbruch. Die Kellertür des Mehrfamilienhauses in der Herforder Innenstadt am Alten Markt stand offen und im Inneren des Kellers brannte Licht. Als der Herforder daraufhin nach dem Rechten sah, stellte er fest, dass der oder die Unbekannten das Schloss seines Kellerraums gewaltsam aufgebrochen haben. Aus dem Raum entwendeten sie dann zehn Flaschen Champagner sowie einen Fahrradhelm. Der Champagner hat einen von rund 700 Euro, der Sachschaden liegt ebenfalls im dreistelligen Bereich. Die Tatzeit liegt zwischen 13.00 und 18.20 Uhr - Zeugen, die in diesem Zeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

