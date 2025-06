Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Aufgefahren - Jugendlicher verletzt

Greußen (ots)

Ein Simson-Fahrer befuhr am Dienstag, gegen 14 Uhr, die Flattigstraße in Richtung Clingen. Als ein vorausfahrender Pkw beabsichtigte nach links auf einen Parkplatz abzubiegen, fuhr der Kleinkraftradfahrer auf. In der Folge entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Der Mopedfahrer zog sich im Nachgang am Auspuff leichte Verletzungen zu.

