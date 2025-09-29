Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Ladendiebstahl - Vlothoer entwendet Parfümtester

Vlotho (ots)

(jd) Der Mitarbeiter einer Drogerie an der Meyrastraße beobachtete am Samstagmittag (27.09.) einen ihn unbekannten Mann dabei, wie er mehrere Parfümtester aus der Auslage des Geschäfts nahm und in seiner Jacke verstaute. Dann ging der Mann Richtung Ausgang und bezahlte einige Produkte, jedoch nicht das Parfüm. Der Mitarbeiter sprach den Mann daraufhin an und verständigte die Polizei. Insgesamt stellten die hinzugekommenen Polizeibeamten bei dem Mann, bei dem es sich um einen 59-Jährigen aus Vlotho handelt, Waren im Wert von rund 50 Euro fest. Gegen ihn wird nun wegen Ladendiebstahls ermittelt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell