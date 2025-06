Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, B 31neu, Lkr. Konstanz) Auffahrunfall mit zwei verletzten Personen (01.06.2025)

Bodman-Ludwigshafen, Lkr. Konstanz (ots)

Am Sonntagvormittag hat sich auf der Bundesstraße 31neu ein Auffahrunfall ereignet, bei dem zwei Personen leicht verletzt worden sind. Gegen 11.15 Uhr musste ein 50-jähriger VW-Fahrer im stockenden Verkehr abbremsen. Ein 24-jähriger Fahrer eines Ford erkannte dies zu spät und fuhr auf den VW auf. Durch den Zusammenstoß erlitten der Fahrer des VW und dessen 47-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen, ein Rettungsdienst war jedoch nicht von Nöten.

An den Fahrzeugen sowie an den am VW befestigten Fahrrädern entstand ein Gesamtsachschaden von über 15.000 Euro.

