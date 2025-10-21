PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ergänzung und Korrektur zur Vermisstenfahndung vom 19.10.2025

Ludwigshafen (ots)

KORREKTUR: Die vermisste Frau ist 86-Jahre alt. Die Polizei sucht immer noch nach der seit Freitag (17.10.2025) vermissten 86-jährigen aus Ludwigshafen. Sie wurde zuletzt am Freitag an ihrer Wohnanschrift im Stadtteil Friesenheim gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Trotz intensiver Suchmaßnahmen der Polizei, u.a. mit Personenspürhunden und einem Polizeihubschrauber, konnte die Vermisste bislang nicht aufgefunden werden. Die Frau könnte sich in hilfloser Lage befinden. Die Polizei bittet daher erneut um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Vermisste, wird wie folgt beschrieben:

   -ca. 1,60 m
   -normale Statur
   -Brille
   -kurze graue Haare - diese trägt sie oft am Oberkopf/Stirnbereich 
hochtoupiert und spitz zulaufend.

Als sie zuletzt gesehen wurde, trug sie einen langen Rock und eine helle Jacke.

Bilder der Vermissten sind hier: https://s.rlp.de/4aLs5Hr veröffentlicht.

Zeugen, die Hinweise zu dem Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de zu melden.

Wenn sie die Vermisste sehen, behalten Sie diese bitte im Blick und verständigen sie über den Notruf 110 die Polizei.

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes der Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ghislaine Wymar
Telefon: 0621 963-20021
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 16:00

    POL-PPRP: Unfall mit Flucht

    Ludwigshafen (ots) - Am Sonntag (19.10.2025) beschädigte ein Unbekannter beim Ein- oder Ausparken zwischen 14 und 16 Uhr einen in der Kaiser-Wilhelm-Straße geparkten schwarzen 4er BMW, welcher auf Höhe der gleichnamigen Bus- und Bahnhaltestelle am rechten Fahrbahnrand (Richtung Bismarckstraße) stand. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von 750 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 15:59

    POL-PPRP: Auto kollidiert mit Straßenschild - 6.000 Euro Schadenshöhe

    Ludwigshafen (ots) - Am gestrigen Sonntag (19.10.2025) geriet ein 56-jähriger Autofahrer in der Zollhofstraße (Richtung Rheinuferstraße) auf Höhe der Tunnelausfahrt in den Gegenverkehr und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Anschließend kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenschild auf dem linken Grünstreifen. Der mit knapp 0,7 ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 15:57

    POL-PPRP: Diebstahl im Bus

    Ludwigshafen (ots) - Am Samstagnachmittag (18.10.2025), zwischen 14 und 15 Uhr, stahl ein Unbekannter die Geldbörse eines Seniors in der Buslinie 77 (von der Böcklinstraße Richtung Innenstadt). Als der 89-Jährige von einer ca. 1,80 m großen, ca. 40 Jahre alten, korpulenten Frau mit dunklen Haaren angerempelt wurde, war er abgelenkt und ein Mann kam hinzu. Erst später bemerkte der Geschädigte das Fehlen seines Geldbeutels, der ihm vermutlich bei dieser Situation ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren