Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ergänzung und Korrektur zur Vermisstenfahndung vom 19.10.2025

Ludwigshafen (ots)

KORREKTUR: Die vermisste Frau ist 86-Jahre alt. Die Polizei sucht immer noch nach der seit Freitag (17.10.2025) vermissten 86-jährigen aus Ludwigshafen. Sie wurde zuletzt am Freitag an ihrer Wohnanschrift im Stadtteil Friesenheim gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Trotz intensiver Suchmaßnahmen der Polizei, u.a. mit Personenspürhunden und einem Polizeihubschrauber, konnte die Vermisste bislang nicht aufgefunden werden. Die Frau könnte sich in hilfloser Lage befinden. Die Polizei bittet daher erneut um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Vermisste, wird wie folgt beschrieben:

-ca. 1,60 m

-normale Statur

-Brille

-kurze graue Haare - diese trägt sie oft am Oberkopf/Stirnbereich hochtoupiert und spitz zulaufend.

Als sie zuletzt gesehen wurde, trug sie einen langen Rock und eine helle Jacke.

Bilder der Vermissten sind hier: https://s.rlp.de/4aLs5Hr veröffentlicht.

Zeugen, die Hinweise zu dem Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de zu melden.

Wenn sie die Vermisste sehen, behalten Sie diese bitte im Blick und verständigen sie über den Notruf 110 die Polizei.

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes der Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell