Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auto kollidiert mit Straßenschild - 6.000 Euro Schadenshöhe

Ludwigshafen (ots)

Am gestrigen Sonntag (19.10.2025) geriet ein 56-jähriger Autofahrer in der Zollhofstraße (Richtung Rheinuferstraße) auf Höhe der Tunnelausfahrt in den Gegenverkehr und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Anschließend kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenschild auf dem linken Grünstreifen. Der mit knapp 0,7 Promille alkoholisierte Fahrer wurde dabei verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Der Pkw musste abgeschleppt werden und es entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro.

Dem 56-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell