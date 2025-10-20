PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Motorroller gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Zwischen Samstag (18.10.2025), 23 Uhr, und Sonntag (19.10.2025), 10 Uhr, entwendeten Unbekannte einen vor einem Wohnhaus in der Ysenburgstraße abgestellten Motorroller im Wert von circa 900 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .  

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

