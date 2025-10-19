Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zeugenaufruf: Gefährliche Körperverletzung durch unbekannte Täter

Ludwigshafen - Mitte (ots)

Am Sonntag, den 19. Oktober 2025, gegen 02:00 Uhr kam es in der Wredestraße in Ludwigshafen am Rhein zwischen einem 27-jährigen Mann und zwei unbekannten Männern zu Streitigkeiten. Dabei wurde der 27-jährige Mann auf der Straße zu Boden gestoßen und von einem der Männer gegen den Kopf getreten. Der Geschädigte verlor zwar kurzzeitig das Bewusstsein, blieb aber nach aktuellen Ermittlungsstand leichtverletzt. Er wurde medizinisch versorgt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die unbekannten Täter flüchteten anschließend in Richtung Heinigstraße.

Eine Strafanzeige wegen der gefährlichen Körperverletzung wurde aufgenommen. Weitere Ermittlungen folgen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an folgende Dienststellen zu wenden:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Telefon: 0621 963-24150 E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell