Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl einer Handtasche

Ludwigshafen Mitte (ots)

Am Samstag, den 18. Oktober 2025, gegen 12:30 Uhr wurde durch die Geschädigte in einem Bekleidungsgeschäft in einem Einkaufszentrum eine hochwertige Handtasche auf einem unbeaufsichtigten Kinderwagen zurückgelassen. Die Handtasche, in welcher sich auch die Geldbörse mit Bargeld befand, wurde daraufhin durch unbekannte Täter entwendet. Eine Strafanzeige wegen Diebstahl wurde aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefon: 0621 963-24150, oder per E-Mail: piludwigshafen1@poliz ei.rlp.de, bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell