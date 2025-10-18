PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Straftat nach Fahrtraining auf Parkplatz

Ludwigshafen-Friesenheim (ots)

Am Abend des 17.10.2025 gegen 17:40 Uhr wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 eine Verkehrskontrolle mit einem PKW auf dem Parkplatz der Friedrich-Ebert-Halle durchgeführt. Es stellte sich heraus, dass die 18-jährige Fahrerin aus Ludwigshafen noch keinen Führerschein hat. Sie und ihr Beifahrer, der 52-jährige Vater der Fahrerin, gaben an, dass sie auf dem Parkplatz das Fahren üben wollen. Gegen die 18-Jährige musste eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis aufgenommen werden. Auch deren Vater muss sich wegen Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Ein Fahrtraining mit dem privaten PKW und ohne Fahrlehrer ist nur auf speziellen Übungsplätzen gestattet, die nicht zum öffentlichen Verkehrsraum zählen. Wer auf öffentlichen Plätzen einen PKW ohne entsprechenden Führerschein fährt macht sich strafbar.

