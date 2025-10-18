PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gestohlenes Motorrad verursacht Einsatz der Feuerwehr

Ludwigshafen - Friesenheim (ots)

Zu einem Einsatz der Feuerwehr, sowie der Polizei kam es am 17.10.2025 gegen 11:00 Uhr in der Riedsaumstraße. Hier wurde ein Motorrad gemeldet, welches augenscheinlich Öl verliere. Vor Ort konnte durch die Polizeibeamten festgestellt werden, dass das Motorrad Beschädigungen am Schloss und den Zündungskabeln aufwies. Nach Rücksprache mit dem 61-jährigen Besitzer des Motorrades konnte geklärt werden, dass dieses durch einen unbekannten Täter entwendet und am Einsatzort zurückgelassen wurde. Das Motorrad befindet sich nun wieder im Besitz des Geschädigten. Diesem ist jedoch ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000EUR entstanden. Hinweise auf den Täter sind bislang nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Sarah Klein
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
