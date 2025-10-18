PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zeugen nach Straßenraub gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, den 18.10.2025 gegen 00:15 Uhr, befand sich ein 20-Jähriger aus Mannheim fußläufig in der Ludwigstraße in Ludwigshafen. Dort wurde er durch mehrere, aggressive Personen angesprochen, woraufhin er versuchte fußläufig zu flüchten. Durch eine dieser Personen bekam der 20-Jährige allerdings ein Bein gestellt und stürzte. Hierbei verlor er diverse persönliche Gegenstände, welche die Personengruppe an sich nahm. Im Anschluss entwickelte sich ein Wortgefecht und der 20-Jährige flüchtete in eine nahegelegene Lokalität. Erst dort brach die Personengruppe die Verfolgung ab und flüchtete in Richtung Berliner Platz. Die Personengruppe wird wie folgt beschrieben: - sechs bis sieben Personen - ca. 19-22 Jahre alt - ca. 170cm groß - eine Person trug eine graue Kappe, eine Weitere hatte einen Mittelscheitel und eine dritte Person einen lockigen Zopf

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Telefonnummer: 0621 963-24150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Sarah Klein
Telefon: 0621 963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 17.10.2025 – 12:36

    POL-PPRP: Mofafahrer bei Unfall verletzt

    Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstagmittag (16.10.2025, 15 Uhr) ereignete sich auf der Sternstraße ein Verkehrsunfall, bei welchem ein Mofafahrer leicht verletzt wurde. Der 50-jährige Zweiradfahrer war mit seinem Fahrzeug von der Brunckstraße kommend in Richtung Speyerer Straße unterwegs, als eine 53-jährige Autofahrerin von einem Grundstück aus in dieselbe Richtung auf die Sternstraße auffuhr. Hierbei streifte sie ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 11:33

    POL-PPRP: Tötungsdelikt - 4. Nachtrag - Weitere Ermittlungsergebnisse

    Ludwigshafen (ots) - Nachtrag zur Pressemeldung vom 02.10.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6129788 Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und Polizeipräsidium Rheinpfalz Nachdem am 20.09.2025 in Ludwigshafen ein 26-Jähriger durch Schüsse tödlich verletzt worden war, wurde der zwischenzeitlich erlassene ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 11:30

    POL-PPRP: Heranwachsende ausgeraubt - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstagabend (16.10.2025), gegen 19 Uhr, trafen sich eine 20-jährige Frau und ein 20-jähriger Mann mit einem 19-Jährigen am Bahnhof Ludwigshafen-Mitte, um gemeinsam Essen zu gehen. Der 19-Jährige lockte die beiden anderen in das Treppenhaus der Walzmühle, wo bereits zwei weitere Männer warteten. Einer der Männer schlug den 20-Jährigen und raubte ihm sein Smartphone und seine Bankkarte. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren