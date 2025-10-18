Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zeugen nach Straßenraub gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, den 18.10.2025 gegen 00:15 Uhr, befand sich ein 20-Jähriger aus Mannheim fußläufig in der Ludwigstraße in Ludwigshafen. Dort wurde er durch mehrere, aggressive Personen angesprochen, woraufhin er versuchte fußläufig zu flüchten. Durch eine dieser Personen bekam der 20-Jährige allerdings ein Bein gestellt und stürzte. Hierbei verlor er diverse persönliche Gegenstände, welche die Personengruppe an sich nahm. Im Anschluss entwickelte sich ein Wortgefecht und der 20-Jährige flüchtete in eine nahegelegene Lokalität. Erst dort brach die Personengruppe die Verfolgung ab und flüchtete in Richtung Berliner Platz. Die Personengruppe wird wie folgt beschrieben: - sechs bis sieben Personen - ca. 19-22 Jahre alt - ca. 170cm groß - eine Person trug eine graue Kappe, eine Weitere hatte einen Mittelscheitel und eine dritte Person einen lockigen Zopf

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Telefonnummer: 0621 963-24150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

