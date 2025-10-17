Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Heranwachsende ausgeraubt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagabend (16.10.2025), gegen 19 Uhr, trafen sich eine 20-jährige Frau und ein 20-jähriger Mann mit einem 19-Jährigen am Bahnhof Ludwigshafen-Mitte, um gemeinsam Essen zu gehen. Der 19-Jährige lockte die beiden anderen in das Treppenhaus der Walzmühle, wo bereits zwei weitere Männer warteten. Einer der Männer schlug den 20-Jährigen und raubte ihm sein Smartphone und seine Bankkarte. Von der Frau stahlen die Männer eine Powerbank, Kopfhörer und ein Feuerzeug. Die beiden Geschädigten konnten die Täter später am Bahnhof-Mitte wieder entdecken und alarmierten die Polizei. Die hinzugerufenen Polizeikräfte konnten den 19-Jährigen, welcher die Beiden zuvor ins Treppenhaus lockte, nach einer kurzen Verfolgung stellen. Die beiden anderen Täter konnten vor Eintreffen der Polizei unerkannt flüchten. Sie werden als männlich, ca. 17 - 18 Jahre alt beschrieben. Beide sollen dunkel bekleidet gewesen sein. Einer der Männer wurde als dunkelhäutig beschrieben.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise zu den gesuchten Männern geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, unter Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell