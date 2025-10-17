Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unbekannter versucht mit gestohlenem Schlüssel in Haus einzubrechen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Ein Unbekannter hatte am Donnerstagmittag (16.10.2025, zwischen 14:10 Uhr und 14:30 Uhr) aus einem, vermutlich nicht abgeschlossenem Auto, einen Haustürschlüssel gestohlen. Das Auto, ein grauer VW Golf, war zu dieser Zeit auf dem Supermarktparkplatz in der Von-Kieffer-Straße geparkt. Vermutlich über die im Auto befindliche Zulassungsbescheinigung erfuhr der Täter die dazugehörige Adresse. Gegen 14:30 Uhr versuchte der Unbekannte mit dem gestohlenen Schlüssel in das Wohnhaus in der Marie-Juchacz-Allee einzubrechen. Als ein aufmerksamer Nachbar den Mann ansprach flüchtete er.

Der Täter wird, wie folgt beschrieben: männlich, ca. 1,85 m groß, ca. 75 kg schwer, bekleidet mit Jeanshose und Collegejacke, schwarze Haare, gepflegtes Erscheinungsbild.

Haben Sie den Diebstahl aus dem grauen VW Golf auf dem Parkplatz der Von-Kieffer-Straße oder den versuchten Einbruch in der Marie-Juchacz-Allee beobachtet? Oder können Sie Hinweise auf den gesuchten Mann geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, unter Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

