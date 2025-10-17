PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mehrere Keller aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit vom 15.10.,18:30 Uhr, bis zum 16.10.2025, 14:30 Uhr brachen Unbekannte mehrere Kellerräume in einem Mehrfamilienhaus in der Kallstadter Straße (zwischen Zipserstraße und Siebenbürgenstraße) auf. Aus den Kellerräumen wurde, nach ersten Erkenntnissen, Werkzeug gestohlen.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, unter Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Bitte beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Einbrüchen in Kellerräume zu schützen:

   - Achten Sie darauf, dass das Mehrfamilienhaus nur durch 
     Berechtigte betreten wird.
   - Sensibilisieren Sie auch andere Hausbewohner die Türen 
     geschlossen zu halten. Eine Flucht nach draußen muss jedoch, aus
     Brandschutzgründen, immer möglich sein.
   - Melden Sie verdächtige Wahrnehmungen immer sofort der Polizei.
   - Bewahren Sie keine wertvollen Gegenstände im Kellerraum auf.
   - Schließen Sie Zweiräder auch im Keller ab und an einen 
     unbeweglichen Gegenstand an.
   - Achten Sie darauf, dass der Inhalt Ihres Kellerraums von außen 
     nicht gesehen werden kann.
   - Installieren Sie ein gutes Schloss an Ihrem Kellerraum.
   - Technische Geräte, wie Bewegungsmelder mit Licht und/oder Alarm 
     können Täter abschrecken.

Weitere Tipps finden Sie unter www.k-einbruch.de und unter www.polizei-beratung.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ghislaine Wymar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 16.10.2025 – 16:18

    POL-PPRP: Mofadiebstahl - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am Sonntag (12.10.2025) stahlen bislang unbekannte Täter zwischen Mitternacht und 6 Uhr einen in der Adam-Stegerwald-Straße parkenden, abgeschlossenen Roller der Marke Peugeot. Wer hat die Tat beobachtet oder kann sonst Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de. Rückfragen bitte ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 16:17

    POL-PPRP: Diebstahl aus Auto - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am gestrigen Mittwoch (15.10.2025) stahlen bislang unbekannte Täter zwischen 4 und 13 Uhr aus einem in der Arnimstraße geparkten unverschlossenen Auto einen Geldbeutel sowie 1.000 Euro Bargeld. Wer hat die Tat beobachtet oder kann sonst Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de. ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 16:16

    POL-PPRP: Rollstuhlfahrer bei Unfall verletzt

    Ludwigshafen (ots) - Am gestrigen Mittwoch (15.10.2025) kam es gegen 14:30 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Rollstuhlfahrer. Der 81-jähriger Rollstuhlfahrer, welcher von der Rheingalerie kommend die Rheinuferstraße überquerte, wurde von einem 35-jährigen Autofahrer angefahren, als dieser von der Bahnhofstraße in Richtung Rheingalerie nach links in die Rheinuferstraße abbog. Durch die Kollision ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren