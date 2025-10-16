POL-PPRP: Mofadiebstahl - Zeugen gesucht
Ludwigshafen (ots)
Am Sonntag (12.10.2025) stahlen bislang unbekannte Täter zwischen Mitternacht und 6 Uhr einen in der Adam-Stegerwald-Straße parkenden, abgeschlossenen Roller der Marke Peugeot.
Wer hat die Tat beobachtet oder kann sonst Hinweise auf die Täter geben?
Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q
Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell