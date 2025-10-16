Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mofadiebstahl - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag (12.10.2025) stahlen bislang unbekannte Täter zwischen Mitternacht und 6 Uhr einen in der Adam-Stegerwald-Straße parkenden, abgeschlossenen Roller der Marke Peugeot.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann sonst Hinweise auf die Täter geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell