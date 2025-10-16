Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl aus Auto - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am gestrigen Mittwoch (15.10.2025) stahlen bislang unbekannte Täter zwischen 4 und 13 Uhr aus einem in der Arnimstraße geparkten unverschlossenen Auto einen Geldbeutel sowie 1.000 Euro Bargeld.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann sonst Hinweise auf die Täter geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell