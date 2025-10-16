PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verdacht des schweren Bandendiebstahls - 4 Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Pressemeldung des Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz.

Nachdem es in einem Ludwigshafener Einkaufscenter in der Rheinuferstraße seit Mitte des Jahres vermehrt zu Ladendiebstählen gekommen war, haben die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Daraufhin nahmen am Dienstag (14.10.2025) Polizeikräfte drei tatverdächtige Männer im Alter von 19 bis 27 Jahren und eine 27-jährige Frau nach der Begehung eines weiteren Ladendiebstahls auf frischer Tat vorläufig fest. Bei der anschließenden Durchsuchung einer von den Tatverdächtigen genutzten Wohnung wurden hochwertige Bekleidungsstücke, Accessoires und weitere Beweismittel aufgefunden und sichergestellt.

Nach den bisherigen Ermittlungsergebnisse stehen die Personen im Verdacht, innerhalb der letzten Monate zahlreiche Ladendiebstähle mit einem bislang bekannten Schaden von ca. 12.000 Euro begangen zu haben.

Die vier Tatverdächtigen wurden am Mittwoch (15.10.2025) dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) Untersuchungshaftbefehle u.a. wegen des dringenden Tatverdachts des schweren Bandendiebstahls. Als Haftgrund wurde Flucht- und Wiederholungsgefahr angenommen.

Anschließend wurden die vier Tatverdächtigen in Justizvollzugsanstalten gebracht.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern weiter an.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:
Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz
Frau Oberstaatsanwältin Doris Brehmeier-Metz
E-Mail: pressestelle.staft@genstazw.jm.rlp.de

oder

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Katrin Trüller
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 15.10.2025 – 14:39

    POL-PPRP: Mehrere Autos aufgebrochen - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - In der Nacht vom 14.10.2025 (zwischen 3:20 und 4:20 Uhr) brachen zwei unbekannte Täter im Gartenweg in mehrere Autos ein und entwendeten Bargeld sowie Wertgegenstände. Überwachungskameras filmten zwei männliche Personen. Dabei öffnete einer der Männer die Fahrzeugtür während der zweite auf der Straße wartete. Einer der Männer trug einen Kapuzenpullover und einen Rucksack. Wer hat die Tat ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 14:37

    POL-PPRP: Auffahrunfall mit Personenschaden

    Ludwigshafen (ots) - Am Dienstag (14.10.2025) kam es gegen 14:30 Uhr in der Lichtenbergstraße zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Autos. Beide Fahrzeuge kamen aus Richtung Mannheim und wollten in die Rheinuferstraße abbiegen. Als der 69-jährige Fahrer wegen eines bevorrechtigen Radfahrers abbremste, bemerkte die hinter ihm fahrende 58-Jährige dies zu spät und fuhr dem vorausfahrenden PKW auf. Es entstand ein ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 14:35

    POL-PPRP: Einbruch in Auto - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - In der Nacht von Montag (13.10.2025, 20 Uhr) auf Dienstag (14.10.2025, 5:15 Uhr) schlugen bislang unbekannte Täter die Beifahrerscheibe eines in der Heinrich-Heine-Straße parkenden Audi A6 ein. Die Täter entwendeten eine Bauchtasche sowie einen Rucksack, welche sich auf der Beifahrerseite befanden. Es entstand ein Schaden in Höhe von 650 Euro. Haben Sie etwas beobachtet? Hinweise bitte an die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren