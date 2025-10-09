Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Nachtrag zu unserer Pressemeldung 168: Tatverdächtiger in Untersuchungshaft | Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei Krefeld

Krefeld (ots)

Am 8. Oktober 2025 ist ein 19-Jähriger nach einer Auseinandersetzung durch einen Messerstich schwer verletzt worden. Unsere Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/6133898

Der 19-jährige Tatverdächtige ist heute (9. Oktober 2025) dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Krefeld vorgeführt worden, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen hat. Das 19-jährige Opfer schwebt nicht mehr in Lebensgefahr.

(169)

