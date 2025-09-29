PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Beschädigte Ampel auf Charlottering - Lkw-Fahrer flüchtet und wird von Polizei gestellt

Krefeld (ots)

Am Freitagmorgen (26. September 2025) beschädigte ein Lkw eine Ampel an der Kreuzung der Werner-Voß-Straße mit dem Charlottering. Eine Zeugin beobachtete, wie der Fahrer gegen 8:20 Uhr versuchte, auf dem Charlottering zu wenden, um seine Fahrt in Richtung Autobahn fortzusetzen. Dabei stieß er gegen die Ampel und brachte sie in Schieflage. Anstatt die Polizei zu verständigen und auf ihr Eintreffen zu warten, setzte er nach einem kurzen Stopp seine Fahrt fort. Kurz darauf konnte der 38-Jährige durch die Polizei angehalten und kontrolliert werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

