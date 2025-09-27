Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Beim Überholen andere gefährdet; Zeugen gesucht

Einbeck (ots)

Einbeck, B3, Höhe Vogelbeck (Kr.) 26.09.2025; 17:05 Uhr

Am Freitagnachmittag befuhr eine 37jährige Pkw-Fahrerin die Bundesstraße 3, aus Richtung Northeim kommend, in Richtung Einbeck. Vor ihr fuhr ein Trecker mit einem dahinter befindlichen Pkw. In Höhe Vogelbeck setzte dann die aus Kalefeld stammende Frau zum Überholen der vor ihr fahrenden Fahrzeuge an. Während des Überholvorganges scherte der Pkw vor ihr ebenfalls zum Überholen des Treckers aus. Da sie sich bereits auf gleicher Höhe zu diesem befand, konnte die Kalefelderin nur noch durch sofortiges Ausweichen einen Verkehrsunfall verhindern. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich nach seinem Überholvorgang sofort weiter in Rtg. Einbeck. Zeugen, die möglicherweise Angaben zu diesem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Einbeck, unter Tel. 05561-31310, in Verbindung zu setzen. Diese hat bereits die Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell