POL-KR: Unfall mit Radfahrerin auf der Kreuzung von Tannen- und Lewerentzstraße: Zeugen gesucht
Krefeld (ots)
Eine Radfahrerin ist am Freitag (19. September 2025) auf der Kreuzung von Tannenstraße und Lewerentzstraße schwer verletzt worden. Gegen 10:30 Uhr war die 43-Jährige dort mit dem Pkw einer 34-Jährigen kollidiert. Zur genauen Klärung des Unfalls sucht das Verkehrskommissariat der Polizei nach weiteren Zeugen und bittet sie, sich zu melden: über hinweise.krefeld@polizei.nrw.de oder unter der 02151 - 6340.
(164)
