Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Unfall auf der Hauptstraße: Pedelecfahrer lebensgefährlich verletzt

Krefeld (ots)

Am Mittwochabend (17. September 2025) ist ein Pedelecfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der 87-Jährige war gegen 19:30 Uhr von einem Seitenarm der Hauptstraße links auf den vorfahrtberechtigten Teil der Straße eingebogen und wurde von hinten von einem Kleinkraftrad erfasst, dessen Fahrer (30) nicht mehr ausweichen konnte. Beide Männer kamen ins Krankenhaus, für den 87-Jährigen besteht derzeit Lebensgefahr.

(162)

Polizeipräsidium Krefeld
Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld

