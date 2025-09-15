PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-KR: Gemeinsamer Sondereinsatz von Polizei, Zoll und dem Kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Krefeld im Rahmen des Präsenzkonzeptes Innenstadt

Krefeld (ots)

Am Freitag (12. September 2025) führte die Polizei Krefeld gemeinsam den Kooperationspartnern vom Zoll, dem Kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Krefeld (KOD) und dem Gewerbeamt erneut einen Sondereinsatz im Rahmen des Präsenzkonzeptes durch. Schwerpunkt der Kontrollen waren Geschäfte wie Nagelstudios und Barbershops, die körpernahe Dienstleistungen anbieten. Im Ergebnis wurden drei Nagelstudios aufgrund massiver Hygienemängel noch vor Ort von Mitarbeitern der Stadt Krefeld geschlossen. Zwei Barbershops und ein weiteres Nagelstudio wiesen zumindest geringfügigere hygienische Mängel auf, sodass ihnen Fristen zur Beseitigung dieser eingeräumt wurden. Darüber hinaus ergab sich bei einem Mitarbeiter eines Nagelstudios der Verdacht, dass er sich unerlaubt in Deutschland aufhalte. Die Polizei Krefeld und ihre Kooperationspartner sind mit dem Verlauf des Einsatzes sehr zufrieden und werden weitere Einsätze in dieser Art durchführen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld

