POL-KR: 12-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt - Fahrer eines weißen Kastenwagens gesucht

Krefeld (ots)

Am Freitagnachmittag (19. September 2025) gegen 15:15 Uhr war ein 12-Jähriger mit seinem Mountainbike auf dem Gelände eines Supermarktes auf der Buddestraße 120 in Oppum unterwegs. Von dort aus fuhr er mit dem Fahrrad eine Treppe herunter, um auf den tieferliegenden Parkplatz zu gelangen. Als er von der Treppe mit seinem Mountainbike den Fußgängerüberweg am Parkplatz überquerte, kam von links ein weißer Skoda angefahren, und es kam zum Zusammenstoß. Der 12-Jährige stürzte und verletzte sich. Der Autofahrer stieg aus und fragte den Jungen, ob er verletzt sei und ob er die Polizei verständigen solle. Der Junge konnte - nach seinen eigenen Angaben - aufgrund des Schockzustandes nicht antworten, und der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Junge beschrieb den Autofahrer als 1,80 bis 1,90 Meter groß. Er trug einen Vollbart und war mit einem weißen Skoda-Kastenwagen unterwegs. Die Polizei Krefeld bittet nun den Fahrer des weißen Skoda oder Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der 02151-6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei Krefeld: In Ihrem eigenen Interesse und dem des Kindes und seiner Eltern sollte zu Unfällen, bei denen Kinder beteiligt waren, immer die Polizei hinzugezogen werden - auch wenn die Kinder beteuern, dass es ihnen gut geht und auf den ersten Blick kein Schaden entstanden ist. Auch wenn man möglicherweise meint, nicht zu dem Unfall beigetragen zu haben, sollte man auf Nummer sicher gehen und in jedem Fall die Polizei verständigen! Kinder können oftmals unter dem Eindruck des Erlebten nicht sofort kommunizieren, dass sie verletzt sind. (163)

