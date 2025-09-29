Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Nachtrag zu unserer Pressemeldung 162: Pedelecfahrer verstorben

Krefeld (ots)

Am 17. September war auf der Hauptstraße ein Pedelecfahrer schwer verletzt worden, als er auf die Hauptstraße eingebogen und dabei von einem Kleinkraftrad erfasst worden war. Unsere Pressemitteilung dazu finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/6120114

Am Sonntagabend (28. September 2025) ist der 87-Jährige im Krankenhaus verstorben. (165)

