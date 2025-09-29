PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Krefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Nachtrag zu unserer Pressemeldung 162: Pedelecfahrer verstorben

Krefeld (ots)

Am 17. September war auf der Hauptstraße ein Pedelecfahrer schwer verletzt worden, als er auf die Hauptstraße eingebogen und dabei von einem Kleinkraftrad erfasst worden war. Unsere Pressemitteilung dazu finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/6120114

Am Sonntagabend (28. September 2025) ist der 87-Jährige im Krankenhaus verstorben. (165)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite
http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Krefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Krefeld
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Krefeld
Alle Meldungen Alle
  • 22.09.2025 – 10:59

    POL-KR: Unfall mit Radfahrerin auf der Kreuzung von Tannen- und Lewerentzstraße: Zeugen gesucht

    Krefeld (ots) - Eine Radfahrerin ist am Freitag (19. September 2025) auf der Kreuzung von Tannenstraße und Lewerentzstraße schwer verletzt worden. Gegen 10:30 Uhr war die 43-Jährige dort mit dem Pkw einer 34-Jährigen kollidiert. Zur genauen Klärung des Unfalls sucht das Verkehrskommissariat der Polizei nach weiteren Zeugen und bittet sie, sich zu melden: über ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 10:55

    POL-KR: 12-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt - Fahrer eines weißen Kastenwagens gesucht

    Krefeld (ots) - Am Freitagnachmittag (19. September 2025) gegen 15:15 Uhr war ein 12-Jähriger mit seinem Mountainbike auf dem Gelände eines Supermarktes auf der Buddestraße 120 in Oppum unterwegs. Von dort aus fuhr er mit dem Fahrrad eine Treppe herunter, um auf den tieferliegenden Parkplatz zu gelangen. Als er von der Treppe mit seinem Mountainbike den ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 09:50

    POL-KR: Unfall auf der Hauptstraße: Pedelecfahrer lebensgefährlich verletzt

    Krefeld (ots) - Am Mittwochabend (17. September 2025) ist ein Pedelecfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der 87-Jährige war gegen 19:30 Uhr von einem Seitenarm der Hauptstraße links auf den vorfahrtberechtigten Teil der Straße eingebogen und wurde von hinten von einem Kleinkraftrad erfasst, dessen Fahrer (30) nicht mehr ausweichen konnte. Beide ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren