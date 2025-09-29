POL-KR: Nachtrag zu unserer Pressemeldung 162: Pedelecfahrer verstorben
Krefeld (ots)
Am 17. September war auf der Hauptstraße ein Pedelecfahrer schwer verletzt worden, als er auf die Hauptstraße eingebogen und dabei von einem Kleinkraftrad erfasst worden war. Unsere Pressemitteilung dazu finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/6120114
Am Sonntagabend (28. September 2025) ist der 87-Jährige im Krankenhaus verstorben. (165)
