Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: 19-Jähriger nach Auseinandersetzung schwer verletzt | Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei Krefeld

Krefeld (ots)

Auf der Petersstraße ist am Mittwoch (8. Oktober 2025) gegen 13:15 Uhr ein Mann (19) nach einer Auseinandersetzung schwer verletzt worden. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Lebensgefahr kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Ein ebenfalls 19-jähriger Tatverdächtiger hat sich kurze Zeit später bei der Polizei gestellt und wurde vorläufig festgenommen. Beide Männer kannten sich bereits vor der Tat und standen somit in einem sozialen Näheverhältnis. Beamte der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen. Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung.

(168)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

