Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Diebstähle aus Autos: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Krefeld (ots)

In der Nacht auf Sonntag (28. September 2025) hatte ein Zeuge auf der Saumstraße einen Mann beobachtet, der sich an einem Pkw mit eingeschlagener Seitenscheibe zu schaffen machte. Als der Verdächte bemerkte, dass er beobachtet wurde, ergriff er die Flucht. Der Zeuge konnte ihm allerdings folgen und die Polizei hinzurufen. Die Beamten stellten den Verdächtigen auf der Gladbacher Straße und fanden Glassplitter an seiner Kleidung und an einem Hammer in seinem Rucksack sowie als gestohlen gemeldete Kopfhörer.

Da er im Verdacht steht, für weitere vergleichbare Diebstähle aus Autos verantwortlich zu sein, durchsuchte die Polizei außerdem die Wohnung des 42-jährigen polizeibekannten Mannes. Dort wurden leere Portemonnaies, diverse entwendete Ausweisdokumente, Bankkarten, Schmuck sowie mehrere Brillen und Sonnenbrillen sichergestellt. Einige der Funde konnten bereits vier weiteren Diebstählen aus Autos zugeordnet werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

(167)

