PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Krefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Diebstähle aus Autos: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Krefeld (ots)

In der Nacht auf Sonntag (28. September 2025) hatte ein Zeuge auf der Saumstraße einen Mann beobachtet, der sich an einem Pkw mit eingeschlagener Seitenscheibe zu schaffen machte. Als der Verdächte bemerkte, dass er beobachtet wurde, ergriff er die Flucht. Der Zeuge konnte ihm allerdings folgen und die Polizei hinzurufen. Die Beamten stellten den Verdächtigen auf der Gladbacher Straße und fanden Glassplitter an seiner Kleidung und an einem Hammer in seinem Rucksack sowie als gestohlen gemeldete Kopfhörer.

Da er im Verdacht steht, für weitere vergleichbare Diebstähle aus Autos verantwortlich zu sein, durchsuchte die Polizei außerdem die Wohnung des 42-jährigen polizeibekannten Mannes. Dort wurden leere Portemonnaies, diverse entwendete Ausweisdokumente, Bankkarten, Schmuck sowie mehrere Brillen und Sonnenbrillen sichergestellt. Einige der Funde konnten bereits vier weiteren Diebstählen aus Autos zugeordnet werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

(167)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite
http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Krefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Krefeld
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Krefeld
Alle Meldungen Alle
  • 29.09.2025 – 11:02

    POL-KR: Nachtrag zu unserer Pressemeldung 162: Pedelecfahrer verstorben

    Krefeld (ots) - Am 17. September war auf der Hauptstraße ein Pedelecfahrer schwer verletzt worden, als er auf die Hauptstraße eingebogen und dabei von einem Kleinkraftrad erfasst worden war. Unsere Pressemitteilung dazu finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/6120114 Am Sonntagabend (28. September 2025) ist der 87-Jährige im Krankenhaus ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 10:59

    POL-KR: Unfall mit Radfahrerin auf der Kreuzung von Tannen- und Lewerentzstraße: Zeugen gesucht

    Krefeld (ots) - Eine Radfahrerin ist am Freitag (19. September 2025) auf der Kreuzung von Tannenstraße und Lewerentzstraße schwer verletzt worden. Gegen 10:30 Uhr war die 43-Jährige dort mit dem Pkw einer 34-Jährigen kollidiert. Zur genauen Klärung des Unfalls sucht das Verkehrskommissariat der Polizei nach weiteren Zeugen und bittet sie, sich zu melden: über ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren