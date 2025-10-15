Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Auto - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Montag (13.10.2025, 20 Uhr) auf Dienstag (14.10.2025, 5:15 Uhr) schlugen bislang unbekannte Täter die Beifahrerscheibe eines in der Heinrich-Heine-Straße parkenden Audi A6 ein. Die Täter entwendeten eine Bauchtasche sowie einen Rucksack, welche sich auf der Beifahrerseite befanden. Es entstand ein Schaden in Höhe von 650 Euro.

Haben Sie etwas beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Auto-Einbrecher haben es in der Regel besonders auf Navigationsgeräte, Mobiltelefone, Notebooks sowie sonstige zurückgelassene Wertsachen wie Handtaschen oder Kleidung mit Scheckkarten, Papieren und Bargeld abgesehen. Lassen Sie deshalb keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zurück. Selbst bei Kleinstgegenständen, ergibt sich ein Anreiz für den Täter.

Weiterführende Informationen zu diesem und auch anderen Themen finden Sie auf der Internetpräsenz der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell