Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand eines Pavillons und eines Gartenhauses - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am gestrigen Dienstag (14.10.2025) brannten gegen 20:30 im Friedrich-Burschell-Weg ein Pavillon und ein Gartenhaus, die von der Feuerwehr gelöscht werden konnten. Durch eine Zeugin waren kurz vor dem Brand zwei laute Knallgeräusche zu hören, was auf Feuerwerkskörper hindeutet.

Haben Sie den Vorfall beobachtet oder können Aussagen zu den Tätern machen?

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 24650 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

    Präsidialbereich (ots) - Das Polizeipräsidium Rheinpfalz beteiligte sich auch in diesem Jahr an der europaweiten Kontrollwoche "Focus on the road" zur Bekämpfung und Verhinderung von Ablenkungsverstößen im Straßenverkehr. Im Zeitraum vom 6. bis 12. Oktober 2025 fanden deshalb in der Vorder- und Südpfalz vermehrt Schwerpunktkontrollen zu diesem Thema statt. In dieser Woche wurden insgesamt 1.019 Fahrzeuge ...

    Oberotterbach (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Landau (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz Am 22.09.2025 wurde eine Seniorin Opfer eines Trickbetrugs in Oberotterbach. Ein bislang unbekannter Täter hatte die Geschädigte telefonisch kontaktiert und sich als Polizeibeamter ausgegeben. Unter dem Vorwand, sie im Zusammenhang mit einer angeblichen Einbruchsserie befragen zu müssen, wurde ...

    Ludwigshafen (ots) - Ein 41-jähriger Autofahrer wechselte am Montagmorgen (13.10.2025, 08:40 Uhr) in der Heinigstraße vom rechten auf den linken Fahrstreifen und kollidierte dabei mit einer 45-jährigen Autofahrerin, die sich zu diesem Zeitpunkt neben ihm befand. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten typische Anzeichen für Betäubungsmittelkonsum sowie Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab ...

