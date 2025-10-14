Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unter Drogen- und Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Ludwigshafen (ots)

Ein 41-jähriger Autofahrer wechselte am Montagmorgen (13.10.2025, 08:40 Uhr) in der Heinigstraße vom rechten auf den linken Fahrstreifen und kollidierte dabei mit einer 45-jährigen Autofahrerin, die sich zu diesem Zeitpunkt neben ihm befand. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten typische Anzeichen für Betäubungsmittelkonsum sowie Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab 0,37 Promille, zudem reagierte ein Drogentest positiv. Dem Mann wurde daraufhin auf einer Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der 41-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Das Fahrzeug wurde von der Polizei sichergestellt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 4.500 Euro.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell