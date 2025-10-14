PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PPRP: Roller gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte entwendeten in der Nacht vom 12.10.2025 auf den 13.10.2025 einen Roller in der Rohrlachstraße (nahe Bürgermeister-Grünzweig-Straße). Der Roller war auf dem Gehweg abgestellt. Wer kann Hinweise zur Tat geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

