PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Radfahrerin verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag (11.10.2025), gegen 16:20 Uhr, war ein 16-Jähriger auf einem E-Scooter auf dem Bürgersteig der Hochfeldstraße in Richtung Niederfeldstraße unterwegs. Eine 77-jährige Radfahrerin fuhr vor dem 16-Jährigen auf dem Bürgersteig in gleiche Richtung. An der Einmündung zur Eichenstraße bog die 77-Jährige nach rechts in diese ab. Zuvor hatte der 16-Jährige dazu angesetzt, die 77-Jährige rechts zu überholen, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die 77-Jährige stürzte, verletzte sich und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Da der E-Scooter des 16-Jährigen keinen Versicherungsschutz aufwies, wurde er sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 15:14

    POL-PPRP: Polizeieinsatz nach Körperverletzung

    Ludwigshafen (ots) - Am Samstag (11.10.2025), gegen 19:50 Uhr, kam es in der Innenstadt zu einem Polizeieinsatz, nachdem zwei 25-Jährige zunächst mehrere Teenagerinnen ansprachen, obwohl diese kein Interesse an einem Gespräch hatten. Als ein 19-Jähriger, eine 17-Jährige und eine 16-Jährige die Männer aufforderten, die Teenagerinnen in Ruhe zu lassen, entwickelte sich zunächst ein verbaler Streit, der schließlich ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 15:10

    POL-PPRP: Ludwigshafen - Tag des Einbruchschutzes am 26.10. 2025

    Ludwigshafen (ots) - Wie sicher ist Ihr Zuhause? Zum Beginn der Winterzeit sind erfahrungsgemäß wieder vermehrt Wohnungseinbrecher unterwegs. Der Tag des Einbruchschutzes am 26. Oktober 2025, erinnert daran, dass Einbrüche jeden treffen können - doch mit den richtigen Vorkehrungen wird das Risiko deutlich minimiert. Das zeigt auch unsere Kriminalstatistik: In der Hälfte der knapp 700 registrierten Fälle im ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 15:06

    POL-PPRP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am gestrigen Sonntag (12.10.2025) wurde gegen 14:30 Uhr in der Friesenheimer Straße (zwischen Fritz-Winkler-Straße und Horst-Schork-Straße) der Seitenspiegel eines parkenden grauen VW Golf abgefahren. Ein Zeuge beobachtete den Unfall sowie die anschließende Flucht des mutmaßlichen Verursachers und konnte sich einen Teil des Kennzeichens (LU-MR ??) merken. Haben Sie den Unfall beobachtet oder ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren