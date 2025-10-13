Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Radfahrerin verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag (11.10.2025), gegen 16:20 Uhr, war ein 16-Jähriger auf einem E-Scooter auf dem Bürgersteig der Hochfeldstraße in Richtung Niederfeldstraße unterwegs. Eine 77-jährige Radfahrerin fuhr vor dem 16-Jährigen auf dem Bürgersteig in gleiche Richtung. An der Einmündung zur Eichenstraße bog die 77-Jährige nach rechts in diese ab. Zuvor hatte der 16-Jährige dazu angesetzt, die 77-Jährige rechts zu überholen, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die 77-Jährige stürzte, verletzte sich und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Da der E-Scooter des 16-Jährigen keinen Versicherungsschutz aufwies, wurde er sichergestellt.

