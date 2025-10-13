Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am gestrigen Sonntag (12.10.2025) wurde gegen 14:30 Uhr in der Friesenheimer Straße (zwischen Fritz-Winkler-Straße und Horst-Schork-Straße) der Seitenspiegel eines parkenden grauen VW Golf abgefahren. Ein Zeuge beobachtete den Unfall sowie die anschließende Flucht des mutmaßlichen Verursachers und konnte sich einen Teil des Kennzeichens (LU-MR ??) merken.

Haben Sie den Unfall beobachtet oder haben Sie mehr Informationen zum Unfallverursacher?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei einer Verkehrsunfallflucht um kein Kavaliersdelikt handelt. Eine Unfallflucht ist eine Straftat und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden. In vielen Fällen bleiben die Geschädigten auf ihren Kosten sitzen. Es könnte auch Ihr Auto treffen. Helfen Sie uns, den Unfallopfern zu helfen. Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell