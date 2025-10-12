PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PPRP: Mann bei Angriff verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Samstagabend wurde ein Mann in Ludwigshafen im Bereich Bgm.-Grünzweig-Straße mit schweren Gesichtsverletzungen angetroffen. Nach eigenen Angaben war er zuvor im Bereich der Kaiser-Wilhelm-Straße von vier unbekannten Männern geschlagen worden. Der Mann wurde zur Behandlung ins Klinikum Ludwigshafen gebracht.

Die Täter sollen etwa 20 Jahre alt gewesen sein und Deutsch gesprochen haben. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 melden unter Telefon 0621 963-24250 oder per E-Mail an piludwighsafen2@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Peter Gleber
Telefon: 0621 963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

