Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Jugendlicher durch Gruppe verletzt

Ludwigshafen - Oppau (ots)

Am Abend des 11.10.2025 wurde gegen 19:30h auf dem Parkplatz am Bürgerhaus Oppau ein Jugendlicher von fünf bislang unbekannten Tätern angegriffen und verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen sprachen zwei Jugendliche den Geschädigten von einem E-Scooter aus an. Kurz darauf stießen drei weitere hinzu, woraufhin alle fünf gemeinschaftlich auf den Jugendlichen einschlugen und -traten.

Das Opfer erlitt mehrere Gesichtsverletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Täter flüchteten zu Fuß und mit einem E-Scooter in Richtung Karolinenstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Die Jugendlichen werden als etwa 17 bis 19 Jahre alt, 165 bis 170 cm groß und dunkel gekleidet beschrieben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter 0621 963-24250 oder per E-Mail: an piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Peter Gleber
Telefon: 0621 963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

