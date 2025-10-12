Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruchversuch in Einkaufszentrum

Ludwigshafen - Pfingstweide (ots)

Am Morgen des 11.10.2025, versuchten gegen 06:00h bislang unbekannte Täter, in einen Kiosk in einem Einkaufszentrum im Brüsseler Ring einzudringen, mussten ihr Vorhaben allerdings erfolglos abbrechen.

Zeugen, die im Bereich des Einkaufszentrums verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 zu melden unter Telefon 0621 963-24250 oder per E-Mail: piludwighsafen2@polizei.rlp.de.

