POL-PPRP: Einbruch in Rohbau - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Zwischen Mittwoch (08.10.2025), 21 Uhr, und Donnerstag (09.10.2025), 17:45 Uhr, brachen Unbekannte in ein im Umbau befindliches Wohnhaus in der Herxheimer Straße ein und entwendeten Werkzeug.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

