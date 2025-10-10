PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Rohbau - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Zwischen Mittwoch (08.10.2025), 21 Uhr, und Donnerstag (09.10.2025), 17:45 Uhr, brachen Unbekannte in ein im Umbau befindliches Wohnhaus in der Herxheimer Straße ein und entwendeten Werkzeug.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .  

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 10.10.2025 – 13:35

    POL-PPRP: Trickdiebstahl - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstag (09.10.2025), gegen 15 Uhr, sprach eine unbekannte Frau eine 91-Jährige an der Bushaltestelle Rheingönheim Gemeindehaus an und wollte dieser Schmuck verkaufen. Obwohl die Seniorin ablehnte, bedrängte sie die Frau immer weiter. Schließlich stieg die Seniorin in den Bus der Linie 75 und fuhr an den Friedhof Mundenheim. Die Unbekannte stieg ebenfalls in den Bus und zusammen mit der ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 13:07

    POL-PPRP: Wir für Sie vor Ort - Polizei lädt zum Austausch im Stadtteil Gartenstadt ein

    Ludwigshafen (ots) - Was wäre die Polizei ohne Bürgerinnen und Bürger? Neun von zehn Strafanzeigen werden nur durch Meldungen aus der Bevölkerung bei der Polizei bekannt. Damit tragen diese wesentlich zur Bekämpfung der Kriminalität bei. Ein wichtiger Grund warum Polizei und Bürgerinnen und Bürger ins Gespräch kommen sollten. Denn nur, wenn man ins Gespräch ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 12:42

    POL-PPRP: Widerstand geleistet

    Ludwigshafen (ots) - In der Nacht zum Freitag (10.10.2025), gegen 00:15 Uhr, meldeten Zeugen, dass ein 50-jähriger Gast in einem Hotel in der Luitpoldstraße randaliere. Bei Eintreffen der Polizeikräfte schrie der Mann lautstark herum und ließ sich auch durch die Beamten nicht beruhigen. Daraufhin wurde ihm ein Platzverweis erteilt. Diesem kam er nicht nach und lief stattdessen auf die Polizeikräfte zu, weshalb er anschließend gefesselt wurde. Hiergegen leistete der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren