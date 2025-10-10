Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Trickdiebstahl - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (09.10.2025), gegen 15 Uhr, sprach eine unbekannte Frau eine 91-Jährige an der Bushaltestelle Rheingönheim Gemeindehaus an und wollte dieser Schmuck verkaufen. Obwohl die Seniorin ablehnte, bedrängte sie die Frau immer weiter. Schließlich stieg die Seniorin in den Bus der Linie 75 und fuhr an den Friedhof Mundenheim. Die Unbekannte stieg ebenfalls in den Bus und zusammen mit der Seniorin wieder aus. Auf dem Friedhofsgelände sprach sie die 91-Jährige erneut an und legte ihr ungefragt eine Kette um den Hals. Hierbei entwendete sie die Goldkette, die die Seniorin um den Hals trug. Danach entfernte sich die Unbekannte vom Friedhof und ging zu einem Mann, bevor die Geschädigte sie aus den Augen verlor. Die Täterin habe dunkle Haare und dunkle Kleidung getragen.

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise auf die Identität der Unbekannten geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell