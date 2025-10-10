PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Raub - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (09.10.2025), gegen 17:15 Uhr, war ein 27-Jähriger zu Fuß in der Straße in Richtung Brunckstraße unterwegs. Kurz vor der Einmündung zur Kopernikusstraße hörte der 27-Jährige, dass ein Mann hinter ihm lief und ihm zurief, dass er eine Waffe habe und ihn ausrauben werde. Der Unbekannte sei dann auf ihn zugelaufen und habe versucht ihn festzuhalten. Der Geschädigte habe jedoch die Flucht in Richtung Kopernikusstraße ergreifen können. Der Unbekannte sei ihm hierbei bis zum Eingang des Ebertparks gefolgt, wo er dann verschwand. Er wurde als circa 30 Jahre alt, circa 1,90 Meter groß und mit einer blauen Jacke, einer Sonnenbrille und einem schwarzen Rucksack beschrieben.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf den Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 10.10.2025 – 12:41

    POL-PPRP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstag (09.10.2025), gegen 7:20 Uhr, war ein 53-jähriger Autofahrer auf der Gräfenaustraße unterwegs und wollte an der Kreuzung zur Bürgermeister-Grünzweig-Straße nach links in diese einbiegen. Der Fahrer eines Leichtkraftrades mit Mannheimer Kennzeichen fuhr auf der Bürgermeister-Grünzweig-Straße, von der Heinigstraße kommend, und überfuhr die Kreuzung trotz rot zeigender Ampel. Es ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 11:30

    POL-PPRP: Betrunken und unter Drogen mit Roller unterwegs

    Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstagabend (09.10.2025, 20:10 Uhr) kontrollierten Kräfte der Polizei Ludwigshafen eine 40-Jährige, die mit ihrem Roller in der Mannheimer Straße unterwegs war. Da die Fahrerin hierbei betrunken wirkte, wurde sie zu einer Polizeidienststelle verbracht, wo ein Alkohol- und Drogentest durchgeführt wurde. Hierbei konnte eine Atemalkoholwert von 1,77 Promille und Hinweise auf einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren