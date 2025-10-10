Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Während Gaststättenkontrolle Betäubungsmittel entdeckt - 20-Jähriger in Untersuchungshaft

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Im Rahmen einer Gaststättenkontrolle am Abend des 08.10.2025 stellten Polizeikräfte in einer Gaststätte in der Wredestraße u.a. 310 g Marihuana, 180 g Haschisch, 432 Tabletten verschreibungspflichtiger Arzneimittel sowie ein gestohlenes iPad sichern. In unmittelbarer Nähe zu den Cannabisprodukten befanden sich zugriffsbereit eine Axt und ein Pfefferspray. Darüber hinaus wurden vier Glücksspielautomaten illegal in der Gaststätte betrieben. Der 20-jährige Gaststättenpächter wurde anschließend vorläufig festgenommen. Er wurde am 09.10.2025 dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaftbefehl u.a. wegen des dringenden Tatverdachts des bewaffneten Handeltreibens mit Cannabis in nicht geringer Menge. Der Mann wurde anschließend in eine Jugendstrafanstalt gebracht.

