POL-PPRP: Werkzeug aus Fahrzeug gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Dienstag (07.10.2025), gegen 12:30 Uhr, meldeten Zeugen, dass es vor einem Supermarkt in der Ludwigstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern komme. Vor Ort stellten Polizeikräfte einen 26-Jährigen und einen 63-Jährigen fest. Der 63-Jährige hatte den 26-Jährigen zuvor bei einem Ladendiebstahl in dem Supermarkt beobachtet. Als er seine Beobachtung einer Mitarbeiterin mitteilte, wollte der 25-Jährige den Supermarkt ...

