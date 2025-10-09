PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Werkzeug aus Fahrzeug gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte brachen im Zeitraum vom 07.10.2025, 17:30 Uhr, bis zum 08.10.2025, 6:30 Uhr, in einen LKW in der Kopernikusstraße (nahe Saarbrücker Straße) ein und entwendeten zwei Bohrmaschinen. Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Polizeipräsidium Rheinpfalz

