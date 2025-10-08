PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Radfahrerin bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag (07.10.2025), gegen 17:50 Uhr, stieg ein 23-Jähriger aus seinem am Fahrbahnrand der Maxstraße abgestellten Auto aus und öffnete dabei die Tür, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Eine 45-jährige Radfahrerin, die auf der Maxstraße in Richtung Jägerstraße unterwegs war, kollidierte mit der Tür und stürzte. Sie wurde verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Wir appellieren an alle Autofahrenden: Unachtsames Öffnen der Fahrzeugtür kann verheerende Folgen haben. "Dooring" heißt das Phänomen, bei dem meist Rad- oder E-Scooterfahrende betroffen sind. Ein einfacher Griff hilft Autofahrenden, das Risiko zu minimieren. Beim sogenannten "Holländischen Griff" werden Fahrer- oder Beifahrertür jeweils mit der Hand geöffnet, die der entsprechenden Tür abgewandt ist. Dabei wird automatisch die Schulter zur Fahrbahn bzw. Gehweg gedreht und von hinten kommende Fahrzeuge oder Fußgänger werden so besser gesehen. In den Niederlanden gehört diese Praxis schon lange zur Fahrschulausbildung, daher der Name des ebenso einfachen wie sinnvollen Griffs. Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz hat hierzu einen Präventionsclip erstellt, der unter folgendem Link abrufbar ist: https://youtu.be/9N-82X6f04Q

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

