Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rollerfahrer flüchtet vor Kontrolle

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag (07.10.2025), gegen 11:50 Uhr, wollten Polizeikräfte einen Rollerfahrer auf der K13 in Richtung Innenstadt kontrollieren, da sein Sozius keinen Helm trug. Der 16-jährige Rollerfahrer missachtete die Anhaltesignale und flüchteten über einen Radweg in Richtung Mutterstadt. Bei der Absuche fanden die Beamten das abgestellte Fahrzeug kurze Zeit später in einer Hofeinfahrt in Maudach. Der 16-Jährige und sein 17-jähriger Sozius versuchten vergeblich, sich in dem Hof zu verstecken. Eine Überprüfung des Rollers ergab, dass dieser am 05.10.2025 in Mannheim als gestohlen gemeldet wurde, weshalb er sichergestellt wurde Die beiden Jugendlichen wurden nach Abschluss der Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell