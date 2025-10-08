PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PPRP: Passant stellt Ladendieb

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag (07.10.2025), gegen 12:30 Uhr, meldeten Zeugen, dass es vor einem Supermarkt in der Ludwigstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern komme. Vor Ort stellten Polizeikräfte einen 26-Jährigen und einen 63-Jährigen fest. Der 63-Jährige hatte den 26-Jährigen zuvor bei einem Ladendiebstahl in dem Supermarkt beobachtet. Als er seine Beobachtung einer Mitarbeiterin mitteilte, wollte der 25-Jährige den Supermarkt verlassen. Hieran wurde er von dem 63-Jährigen gehindert, welcher sich vor dem Ausgang postierte. Daraufhin schubste der 26-Jährige den Mann mehrfach und drückte sich an ihm vorbei auf die Ludwigstraße, wo es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern kam. Hierbei fiel der 63-Jährige zu Boden und der 26-Jährige trat mehrfach auf ihn ein. Der 63-Jährige wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Da sich der 26-Jährige auch gegenüber den Polizeikräften aggressiv und aufbrausend verhielt, wurde er in Gewahrsam genommen.

