POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Fahrzeug ausgebrannt

Pforzheim (ots)

Ein technischer Defekt ist vermutlich die Ursache für einen Fahrzeugbrand im Stadtteil Sonneberg am Dienstagabend gewesen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand bemerkte der Fahrzeugführer einen plötzlichen Leistungsabfall an seinem Daimler-Benz und hielt sein Fahrzeug in der Friedrichstraße an. Hier stellte er fest das der Motorbereich bereits in Flammen stand. Die eintreffende Feuerwehr konnte nicht mehr verhindern, dass der Pkw vollständig ausbrannte. Durch das Feuer wurden ein Zaun sowie ein Baum in Mitleidenschaft gezogen. Ob zwei weitere Fahrzeuge, welche sich in unmittelbarer Nähe des brennenderen Fahrzeugs befanden, ebenfalls durch den Brand beschädigt wurden, bedarf der weiteren Abklärung. Der Sachschaden kann somit bislang noch nicht beziffert werden.

Simone Unger, Pressestelle

