Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verdacht eines versuchten Tötungsdeliktes - Zeugen gesucht

Böhl-Iggelheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

In der Nacht auf Donnerstag (09.10.2025), gegen 2:45 Uhr, wurde der Bewohner eines Hauses in der Straße Im Aliment in Böhl-Iggelheim von einem bislang Unbekannten angegriffen und schwer verletzt. Der Angegriffene erlitt mehrere Stich-/Schnittverletzung und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Er muss notoperiert werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand besteht keine Lebensgefahr. Der Unbekannte flüchtete unerkannt vor Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte.

Haben Sie in der vergangenen Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Straße Im Aliment oder in der Nähe beobachtet? Haben Sie zur fraglichen Zeit eine flüchte Person oder ein auffällig fahrendes Fahrzeug im Bereich Böhl-Iggelheim gesehen?

Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz
Frau Oberstaatsanwältin Doris Brehmeier-Metz
E-Mail: pressestelle.staft@genstazw.jm.rlp.de

oder

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ghislaine Wymar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

