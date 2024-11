Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn: Pkw kollidiert mit Baum. Ein Fahrzeuginsasse lebensgefährlich verletzt +++

Oldenburg (ots)

Am Mittwoch, den 20.11.2024, kam es gegen 21:08 Uhr in Bad Zwischenahn, Ortsteil Rostrup, zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem vier Personen verletzt wurden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, befuhr ein 20-jähriger Mann mit seinem PKW zunächst die Johann-Bruns-Allee, ehe er aus bislang unbekannter Ursache im Kreuzungsbereich mit der Straße "Zum Pionierpark" nach links von der Fahrbahn abkam. In der Folge kollidierte er mit einem angrenzenden Baum. Der 20-jährige PKW-Fahrer, sowie zwei seiner Mitfahrer wurden aufgrund des Zusammenstoßes leicht-, ein weiterer Fahrzeuginsasse wurde lebensgefährlich verletzt. Die Beteiligten wurden durch Rettungskräfte zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der erheblich unfallbeschädigte PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von circa 10.000 Euro.

