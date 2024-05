POL-PPWP: Mit Sex-Fotos erpresst

Kaiserslautern (ots) - Reichlich Alkohol war bei einer Auseinandersetzung am Sonntagvormittag in der Pirmasenser Straße im Spiel. Vor einem Lokal gerieten zwei junge Männer aus noch ungeklärten Gründen aneinander. Das Wortgefecht eskalierte, einer verpasste dem anderen mehrere Schläge ins Gesicht. Es kam zu einem Gerangel, bei dem die beiden Streithähne zu Boden fielen und sich an herumliegenden Glasscherben ...

mehr